《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.3%，白酒股領跌大市

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▷ 貴州茅台淨利潤及營收首度負增長
▷ 源杰科技股價超越茅台成A股最高價股
A股三大指數升跌不一，滬綜指半日收低0.3%報4043.45點，深成指升0.33%，創業板指揚0.82%；滬深兩市半日成交15806億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1187億元或8%。
貴州茅台(滬:600519)16日晚間公布，在醬香系列酒產品結構調整影響之下，去年淨利潤和營收分別同比降4.5%和1.2%。這是其上市以來這兩項指標首度告負。該公司2025年年度利潤分配擬向全體股東每股派發現金紅利27.993元（含稅），合計擬派發現金紅利350.3億元，佔淨利潤約43%。茅台並稱，今年將全面推進市場化轉型，以消費者為中心、市場需求為驅動，系統推進營銷體系市場化轉型。
貴州茅台上午收跌4.16%，報1402.02元；其他白酒股亦受拖累，迎駕貢酒(滬:603198)挫4.5%，今世緣(滬:603369)跌2.9%。
白酒股疲軟之際，半導體芯片廠商源杰科技(滬:688498)股價超越茅台成為A股新「股王」。該股半日收升6.9%，報1403.08元。
此外，房地產板塊表現活躍，整體指數揚1.4%，京投發展(滬:600683)、衢州發展(滬:600208)升停封板。兩部門發布關於開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動的通知。通知指出，2026年中央財政將繼續通過競爭性評審方式，支持不超過15個城市實施城市更新行動。其中東部、中部和西部地區每個城市最高補助規模分別不超過8億元、10億元和12億元，資金將根據項目推進情況分年撥付。
《經濟通通訊社17日專訊》
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