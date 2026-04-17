  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

17/04/2026 11:50

《中意關係》王文濤見意大利副總理：冀意方推動中歐經貿關係健康穩定發展

　　中國商務部網站今日發文稱，商務部長王文濤與意大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼，16日在京共同主持召開中意經濟合作混委會第16次會議，就深化中意、中歐經貿關係深入交換意見。王文濤表示，中歐互為重要經貿夥伴，雙方應加強對話溝通，妥處摩擦分歧。意大利是歐盟重要成員國，希望意方發揮建設性作用，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

　　王文濤又稱，中方願與意方一道，深挖合作潛力，擴大兩國在電商、農食、醫療、產業園區等領域合作，推動雙邊經貿關係取得更多新進展。

*塔亞尼：願助中歐通過對話協商解決經貿摩擦*

　　塔亞尼表示，意大利高度重視對華合作，願與中方一道，持續落實《中意關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）》，加強知識產權領域交流合作，深化雙方在農食、旅遊、體育等領域合作。意方歡迎中國企業赴意投資，並將營造良好的營商環境。意大利堅定支持以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對保護主義，願在歐盟內發揮積極作用，推動中歐通過對話協商解決經貿摩擦。

　　會議期間，雙方簽署了中意電子商務行動計劃。會後，王文濤與塔亞尼共同主持召開中意企業家委員會企業圓桌會，並與雙方企業深入交流，中意兩國工商界代表150餘人參會。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日艦南下欲挾台島，中國海軍繞行琉球

23/04/2026 16:45

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參...

23/04/2026 09:23

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區