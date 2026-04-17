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AH股新聞

17/04/2026 14:36

【車企血戰】奧迪將與上汽共同開發新一代車型，其中4款中國上市

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 奧迪與上汽合作開發四款新車型，未來幾年在中國上市
▷ 雙方在上海設立奧迪創新技術中心並簽署協議
▷ 奧迪2024年在華推純電品牌，取消四環標誌

　　據《路透》報道，德國奧迪汽車周五在一份聲明中表示，將深化與上汽集團(滬:600104)的合作，共同開發新一代奧迪車型，其中四款將在未來幾年內在中國上市。奧迪和上汽還將合作在上海建設一個創新與技術中心。

　　「上汽奧迪」微信公眾號亦於今日下午發文稱，奧迪股份公司攜手上汽集團，在上海設立奧迪創新技術中心。雙方將基於下一代智能數字平台(Advanced Digitized Platform)聯合開發AUDI品牌未來車型，首批規劃四款車型，將於未來幾年陸續登陸中國市場。雙方已正式簽署戰略合作協議。

*奧迪：驅動公司在華進取之路*

　　奧迪全球CEO高德諾表示，此次與上汽攜手設立奧迪創新技術中心，將驅動奧迪在華的進取之路。奧迪．上汽合作項目CEO宋斐明(Fermin Soneira)指，「這是我們發展藍圖中的歷史性里程碑，為AUDI品牌下一代智能網聯汽車在中國市場的發展鋪平了道路」。上汽集團總裁賈健旭則稱，很高興能與奧迪共同在豪華電動車市場深耕創新、角逐行業領先地位。

　　奧迪於2024年在中國推出全新的純電品牌，僅使用「AUDI」字樣標識，不再配備四環標誌，旨在吸引年輕消費者。

　　日前《路透》曾引述宋斐明表示，公司將在明年通過全新中國品牌推出第三款車型。此舉旨在加快本土化產品布局，在中國市場恢復競爭力。報道指，奧迪計劃在今年第二季推出第二款中國專屬車型E7X，為純電SUV；明年推出的下一款車型將是一款面向高端市場的運動型轎車。
《經濟通通訊社17日專訊》

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