【車企血戰】奧迪將與上汽共同開發新一代車型，其中4款中國上市

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據《路透》報道，德國奧迪汽車周五在一份聲明中表示，將深化與上汽集團(滬:600104)的合作，共同開發新一代奧迪車型，其中四款將在未來幾年內在中國上市。奧迪和上汽還將合作在上海建設一個創新與技術中心。



「上汽奧迪」微信公眾號亦於今日下午發文稱，奧迪股份公司攜手上汽集團，在上海設立奧迪創新技術中心。雙方將基於下一代智能數字平台(Advanced Digitized Platform)聯合開發AUDI品牌未來車型，首批規劃四款車型，將於未來幾年陸續登陸中國市場。雙方已正式簽署戰略合作協議。



*奧迪：驅動公司在華進取之路*



奧迪全球CEO高德諾表示，此次與上汽攜手設立奧迪創新技術中心，將驅動奧迪在華的進取之路。奧迪．上汽合作項目CEO宋斐明(Fermin Soneira)指，「這是我們發展藍圖中的歷史性里程碑，為AUDI品牌下一代智能網聯汽車在中國市場的發展鋪平了道路」。上汽集團總裁賈健旭則稱，很高興能與奧迪共同在豪華電動車市場深耕創新、角逐行業領先地位。



奧迪於2024年在中國推出全新的純電品牌，僅使用「AUDI」字樣標識，不再配備四環標誌，旨在吸引年輕消費者。



日前《路透》曾引述宋斐明表示，公司將在明年通過全新中國品牌推出第三款車型。此舉旨在加快本土化產品布局，在中國市場恢復競爭力。報道指，奧迪計劃在今年第二季推出第二款中國專屬車型E7X，為純電SUV；明年推出的下一款車型將是一款面向高端市場的運動型轎車。

《經濟通通訊社17日專訊》