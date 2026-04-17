《中國監管》美團、淘寶閃購、京東等7家電商涉「幽靈外賣」，共被罰沒近36億元

國家市場監管總局網站今日發文通報稱，市監總局今日依法對上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，依據食品安全法、電子商務法等規定作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店舖3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元人民幣。同時，依據相關法規，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元人民幣。



通報指，經查，上述7家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協議，明知或應知轉單行為侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；7家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。上述行為嚴重違反食品安全法、電子商務法、食品安全法實施條例有關規定。



案件啟動調查後，市場監管總局第一時間責成電商平台立行立改，7家電商平台均已下架未經審核的有關「幽靈店舖」，停止與相關轉單平台的餐飲轉單合作。

《經濟通通訊社17日專訊》