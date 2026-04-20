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20/04/2026 08:37

《駐京專電》榮耀「閃電」機器人包攬機器人半馬前三名

　　北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松19日開跑，300多台機器人、上百支隊伍同場競技，齊跑21.0975公里賽道。獲勝的三支隊伍均來自榮耀機器人「閃電」，操作方式為自主導航。來自齊天大聖隊的「閃電」機器人憑藉50分26秒（淨用時）的成績獲得冠軍。亞軍和季軍同樣是榮耀的「閃電」機器人，分別是「雷霆閃電隊」，以50分56秒的淨成績衝線完賽；星火燎原隊以53分01秒完賽。

　　本次賽事面向全球開放報名，無論是人形機器人研發機構、科研院所、科技企業，還是創新團隊、個人開發者均可參賽。包括北京人形機器人創新中心、榮耀、宇樹、松延動力等頭部企業，以及清華、北大、中科大等高校、科研院所等多元主體均報名參加。

　　同一參賽主體使用相同型號機器人的隊伍數量不得超過3支。賽事分為自主導航組和遙控操作組，兩組混合計時、統一排名，最終成績會按照規則進行加權核算。參賽的機器人構型需嚴格符合「人形」「雙足」「自主行進」三大原則，身高需在75cm至180cm之間。現場實測參數與賽前申報值的誤差不得超過正負8%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

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