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20/04/2026 09:04

【國務會議】李強：深入實施自貿區提升戰略，改革完善體制機制

　　國務院總理李強17日主持召開國務院常務會議，聽取自由貿易試驗區建設情況匯報。會議指出，面對新形勢新任務，要深入實施自由貿易試驗區提升戰略，改革完善體制機制，進一步優化布局提升能級，更好服務國家發展大局。

　　會議並指出，要注重因地制宜、穩步有序、務求實效，在科學評估論證基礎上，根據各地情況和實際需要，一區一策制定方案，紮實推進相關工作，推動自貿試驗區高質量發展。要支持上海等自貿試驗區立足功能定位，主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，探索形成更多可複製可推廣的經驗做法，更好發揮示範引領和輻射帶動作用。

*《行政復議法實施條例（修訂草案）》通過*

　　審議通過《行政復議法實施條例（修訂草案）》。新修訂的《條例》進一步細化行政復議法有關規定，回應解決實踐中出現的新情況新問題，健全完善行政復議體制機制，有利於促進更多行政爭議在行政系統內部實質性化解。各地區各部門要認真抓好貫徹落實，進一步加強自我監督、規範行政行為，切實發揮行政復議化解行政爭議主渠道作用，不斷提升政府治理能力和公信力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

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