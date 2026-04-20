【聚焦數據】北京首季GDP同比增5.9%，工業增加值增5.3%

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北京統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，全市實現地區生產總值12931.5億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.9%。分產業看，第一產業實現增加值16.5億元，增長2.4%；第二產業實現增加值1537.8億元，增長2.6%；第三產業實現增加值11377.2億元，增長6.4%。



*汽車製造業增加值降3.3%，工業機器人產量增98.5%*



一季度，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長5.3%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.8%，其中，集成電路製造業增長61.5%；醫藥製造業增長9.2%，化學藥、生物藥和中成藥領域均實現增長；五大裝備製造業增長8.8%，通用設備製造業、電氣機械和器材製造業增勢較好；電力、熱力生產和供應業增長2.2%；汽車製造業下降3.3%，傳統燃油車需求較弱是主要原因。高端製造引領作用突出，規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值（二者有交叉）分別增長13.8%和12.5%，風力發電機組、工業機器人、服務機器人、新能源汽車、集成電路等產品產量分別增長1.4倍、98.5%、92.3%、44%和11.7%。實現規模以上工業出口交貨值520.5億元，增長3.5%，其中汽車製造業增長12.5%，專用設備製造業增長20.3%。



*首季社會消費品零售總額下降0.6%*



一季度，全市市場總消費額同比增長2.4%。其中，服務性消費額增長4.8%，信息、交通領域發揮帶動作用；實現社會消費品零售總額3438.9億元，下降0.6%。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售3128.5億元，下降0.6%；餐飲收入310.4億元，增長0.2%。從商品類別看，限額以上批發和零售業中，金銀珠寶類商品零售額增長63.5%，通訊器材類商品零售額增長10.6%，綠色智能消費增長較快，高能效等級家用電器和音像器材類商品、可穿戴智能設備類商品零售額均增長5成以上，糧油食品類商品零售額增長2%；汽車類商品零售額下降19%，其中傳統燃油車零售額下降較多，是影響社會消費品零售總額下降的主要原因。



一季度，全市居民消費價格同比上漲0.7%。3月份，居民消費價格同比上漲0.5%，環比下降1.1%。一季度，全市工業生產者出廠價格同比下降2.2%，購進價格同比下降1.5%。3月份，工業生產者出廠價格同比下降2.5%，環比下降0.5%；購進價格同比下降1.3%，環比持平。



一季度，全市城鎮調查失業率均值為4.0%；3月份，城鎮調查失業率為4.2%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》