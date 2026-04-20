《神州頭條》財經報章頭版摘要：創業板改革強化全鏈條監管

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



激活增長新動能，重大工程項目牽引投資回升

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國家統計局最新數據顯示，一季度全國固定資產投資（不含農戶）同比增長1.7%；分領域看，基礎設施投資同比增長8.9%，製造業投資增長4.1%。這些數據成為「十五五」開局之年首季度經濟運行的亮點之一。隨著廣州新機場等一批重點項目開工建設，基建投資成為穩增長的關鍵力量。



商業不動產試點提速，REITs市場料持續擴容

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近期，中國公募不動產投資信托基金(REITs)市場申報提速，以商業不動產REITs為代表的新品類不斷擴容，多只標誌性「首單」創新產品亮相。機構人士測算，隨著商業不動產REITs試點步入加速推進階段，REITs市場將持續擴容。



2026年第二批「兩重」建設項目清單下達

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近日，國家發改委會同有關部門組織下達2026年第二批「兩重」建設項目清單，共安排超長期特別國債資金2168億元人民幣支持336個重大項目。





《上海證券報》



豐富併購政策工具箱，創業板服務產業整合質效提升

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為更好支持上市公司轉型升級、做優做強，日前發布的深化創業板改革方案進一步豐富了併購重組政策工具箱，明確持續推動「併購六條」在創業板落實落地的同時，支持創業板上市公司吸收合併境內上市未滿三年的公司，並繼續履行限售期相關監管要求。



東方證券擬收購上海證券100%股權

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2026年開年以來，已有多家券商按下合併「啟動鍵」。4月19日，東方證券發布籌劃重大事項的停牌公告，稱公司正在籌劃通過發行A股股份及支付現金方式收購上海證券100%股權事宜。這一上海本土券商間整合事件，成為證券行業併購重組提速的最新注腳。



真正的長跑，才剛剛鳴槍

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計時器定格在50分26秒。4月19日，在北京亦莊的賽道上，人形機器人「閃電」率先沖過半程馬拉松賽的終點。這個成績，將去年首屆賽事的紀錄縮短了近兩小時，也超越了烏干達名將基普利莫今年3月創下的57分20秒的人類半馬世界紀錄。





《證券時報》



從外賣「飛來」到機器人「上門」，科技創新打造中國服務新名片

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無人機送外賣，機器人上門打理家務……這些科技感滿滿的場景，正變成一些城市本地生活的日常。一批餐飲、旅遊、住宿、家政等生活服務領域企業，正積極布局、蓄勢發力，通過服務升級、科技賦能與場景創新，全力打造「中國服務」品牌，推動行業高質量發展。



創業板改革強化全鏈條監管，從源頭提升上市公司質量

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近日，經國務院同意，中證監發布《關於深化創業板改革，更好服務新質生產力發展的意見》。同日，深交所就4項配套業務規則向市場公開征求意見。《創業板意見》將強化全過程監管、推動提高上市公司質量擺在突出位置，圍繞發行准入、持續監管、違法懲戒、退市出清等關鍵環節系統施策，為創業板長期健康發展夯實制度根基。



新質生產力加速賦能，廣交會折射中國外貿新圖景

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4月19日，第139屆中國進出口商品交易會（廣交會）第一期在廣州閉幕。在中東局勢動蕩、全球供應鏈波動、貿易增速放緩的複雜外部環境下，這場盛會不僅是中外貿易的對接平台，更成為觀察中國外貿結構之變、動能之新、韌性之強的重要窗口。