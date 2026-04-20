《鍾之日記》AI模型熱炒，外賣股受壓

4月20日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中東局勢反覆，伊朗上周五（17日）全面開放海峽，但至周末美國海軍扣押一艘伊朗船隻，伊朗指美國違反停火承諾，再度宣布封鎖霍爾木茲海峽，令美伊次輪和談面臨變數。港股今早輕微高開，盤中隨著光伏、內需等板塊轉強，恒指升幅擴大，曾見26411點，為今年2月27日以來高位。恒指全日收報26361，升200點或0.8%，主板成交近2415億元。



*滬綜指收升0.76%，軍工板塊走強*



滬深三大指數收盤升跌不一，滬指收升0.76%報4082.13點，深成指亦揚0.55%，創業板指則跌0.02%。兩市全天成交2.58萬億元人民幣，較上個交易日增6.3%。分析人士稱，市場對海外衝突因素階段性脫敏，投資者聚焦上市企業一季報。



美伊停火協議原定持續至周二（21日），但推動該地區實現更持久和平的努力似乎也岌岌可危。白宮稱美方官員將在伊斯蘭堡與伊朗進行第二輪談判，惟伊朗卻說不會參加談判。



今日A股AI應用概念收高，吉宏股份(深:002803)、三人行(滬:605168)升停。阿里ATH宣布，HappyHorse-1.0將於4月27日通過阿里雲百煉平台逐步開放API測試，首批邀測對象為企業級客戶。4月底開放測試後，HappyHorse-1.0將於5月份正式發布商用。



此外，軍工板塊全天強勢，中國衛星(滬:600118)升停，航天電子(滬:600879)漲逾9%。人民解放軍東部戰區19日組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。橫當水道是日本沖繩附近的重要海上通道。



*DeepSeek傳啟動首輪融資，智譜曾升逾15%*



據美國科技媒體《The Information》引述消息人士報道，DeepSeek正與投資者洽談，計劃以100億美元的估值籌集至少3億美元資金。據悉，DeepSeek此前多次拒絕中國頭部風投機構與科技巨頭的投資邀約，若這一輪融資順利完成，將意味著DeepSeek結束長期以來完全依賴母公司幻方量化（High-Flyer Quant）資金支持的「自我供血」模式。



市場認為，引入外部資金後，公司有望透過更具競爭力的薪酬體系穩定團隊，同時擴大算力與研發投入。不過報道並指出，由於DeepSeek的中國公司背景，部分美國風險投資者在考慮投資時可能會有所猶豫。



消息帶動AI模型股集體走強，智譜(02513)一度飆逾15%，最高見1030元，創上市以來新高；最終漲幅收窄至9.4%，收報975元，股價連升三日；稀宇科技(MiniMax)(00100)收漲6.1%，報911.5元；百度(09888)升0.7%，報122.8元。



與此同時，阿里巴巴(09988)通義實驗室今日正式推出語音識別大模型Fun-ASR1.5，股價實現五連升，今日漲幅0.4%，報137元。據介紹，Fun-ASR1.5基於統一的大模型架構，單模型即可覆蓋30種語言、漢語七大方言體系及超過20種地方口音，並且能夠精準轉寫古詩詞吟誦。



另外，阿里ATH事業群宣布，AI視頻生成模型HappyHorse-1.0將於4月27日通過阿里雲百煉平台逐步開放API測試，首批邀測對象為企業級客戶，並計劃5月正式商用。



*電商被指涉幽靈外賣遭重罰，美團跌近1.6%*



中國監管重拳出擊「幽靈外賣」，對七家電商平台開出合計36億元(人民幣．下同)的創紀錄罰單；其中拼多多拿下最大罰單（逾15億元），處罰理由更罕見包括「採用暴力、軟對抗等手段阻礙監管執法」。



國家市場監督管理總局17日通報，依法對拼多多、美團(03690)、京東(09618)、阿里巴巴(09988)旗下餓了么、淘寶、天貓、以及抖音等七家電商平台「幽靈外賣」系列案作出行政處罰，罰沒款共計35.97億元；對七家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。



被處罰的理由是：七家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協議，明知或應知轉單行為侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；七家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。



《人民日報》報道，過去對電商平台的處罰均「認定為一個違法行為」，頂格處罰僅20萬元；此次處罰是依法對七家電商平台未盡審核查驗義務實施「一店一處罰」；總計35.97億元的罰單，是食品安全法實施以來，監管部門開出的史上最大罰單。



至於外賣三巨頭美團、京東和餓了麼，罰單金額分別是7.5億元、6.3億元和5.6億元；各平台股漲跌不一，美團跌近1.6%，京東跌0.2%；阿里因AI業務利好搭救，股價跌轉升0.4%。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。