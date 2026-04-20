《中日關係》日澳啟動軍艦交易，華官媒：日本軍事冒險主義面臨失控風險

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日本和澳洲周六（18日）簽署合同，正式啟動具里程碑意義的價值100億澳元（70億美元）軍售協議，旨在向澳洲供應軍艦。這是日本自2014年解除軍售禁令以來最重要的國防銷售項目。中國官媒《環球時報》發表社評稱，戰後日本沒有得到清算的軍國主義基因正在「死灰復燃」，日本的軍事冒險主義面臨失控風險。



根據協議內容，日本三菱重工將於2029年起向澳洲皇家海軍交付3艘在日本本土建造的升級版「最上」級多用途護衛艦，另有8艘將在澳洲境內建造。



《環球時報》評論文章稱，日本「再軍事化」的邏輯鏈條是：以渲染「中國威脅論」為借口，以強化陣營對抗的軍事同盟為主軸，以突破和平憲法和發展進攻性軍力為目標，妄圖實現重新武裝，再度成為具有強大破壞力的「能戰國家」。



「日本近期的一系列危險動作，構成一幅完整的『再軍事化』路線圖，」文章稱，「一個以鄰為壑、重走窮兵黷武老路的國家，只會再度滑向危險歧途」。文章並指出，這是日本加速擺脫戰後體制約束、推動「再軍事化」的關鍵一步。日本的武器出口是一場蓄謀已久的制度法律突破，是一根撬動國內軍事工業全面「還魂」的槓桿，更是一枚將混亂傳播至周邊的危險棋子。



文章還敦促日本認清歷史大勢，懸崖勒馬，深刻反省侵略歷史，停止在台灣問題上玩火挑釁，停止在地區煽動對抗、製造分裂。國際社會也應堅決遏制日本危險的「軍事暴走」勢頭，共同維護二戰後的和平秩序不被蠶食瓦解。

《經濟通通訊社20日專訊》