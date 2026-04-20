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AH股新聞

20/04/2026 13:56

【關稅戰】中美貿易休戰刺激，美國大豆3月輸華規模超巴西大豆

　　據《彭博》報道，隨著中美貿易休戰刺激美國大豆預訂，3月輸華的美國大豆數量繼續攀升，一年來首次超過巴西大豆。

　　中國是全球最大大豆進口國，海關數據顯示，上個月中國從美國進口了180萬噸大豆，從巴西進口了140萬噸大豆。但美國輸華大豆比去年仍降24%，巴西則增長了近50%。

　　報道稱，中國通常在年底前轉向從美國進口，直到次年2月前後南美作物上市。然而，去年爆發的貿易戰曾令中美大豆貿易一度中斷。私營商業買家此前一直依賴巴西大豆來規避地緣政治風險，並配合中國的採購管道多元化戰略。

　　去年10月下旬，在中國國家主席習近平與美國總統特朗普舉行關鍵峰會前後，中國國有企業恢復預訂美國大豆；是次峰會促成了貿易休戰。

*新採購須等下一輪中美領導人會晤*

　　然而，美國大豆3月在中國市場的領先地位料是曇花一現。目前，南美大豆主導全球出口，而且北京方面在1月達成初步目標後，已基本未再從美國訂購。

　　貿易商們表示，新的採購可能要等到中美領導人再次會晤了；這一元首峰會目前計劃在下個月舉行。
《經濟通通訊社20日專訊》

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