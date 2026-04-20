【人行操作】內地4月LPR連續11個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%

人民銀行今日公布4月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第11個月持穩。



《路透》此前的調查顯示，中國一季度GDP數據亮眼彰顯經濟開局平穩，且最新房價數據亦顯示房地產行業逐步回暖；在利率錨七天逆回購利率持穩前提下，機構降息預期幾無，市場普遍預計4月LPR連11月持穩。

《經濟通通訊社20日專訊》