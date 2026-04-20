【人行操作】東方金誠：當前穩增長需求不高，短期內降息降準可能性不大

最新貸款市場報價利率(LPR)報價今日出爐。其中，1年期LPR為3.00%，5年期以上LPR為3.50%，均與上月持平。這是自2025年5月兩個期限LPR各下降10個基點之後，LPR連續11個月「按兵不動」。



據《21世紀經濟報道》引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析稱，年初以來LPR報價一直按兵不動，背後的根本原因是年初出口大幅超預期，一季度國內投資增速止跌回升，消費也有所改善，以及包括高技術製造業在內的新質生產力領域較快發展等推動，2026年開年宏觀經濟起步有力，一季度GDP增速達到5.0%，落到今年「4.5%-5%」增速目標的上沿，當前穩增長需求不高，貨幣政策處於觀察期，政策利率和LPR報價保持穩定。



王青指出，3月以來，中東地區地緣政治衝突對國內物價形成了較為明顯的推升作用，對經濟增長動能的擾動尚待進一步觀察。綜合各類因素，二季度宏觀經濟運行將以穩為主。考慮到國際油價大幅上衝正在向國內傳導，二季度出口還將保持正增長，短期內宏觀政策將繼續處於觀察期，降息降準落地的可能性不大。

《經濟通通訊社20日專訊》