《Ａ股焦點》萬達電影正式更名儒意電影，股價升逾2%

萬達電影4月19日公告稱，公司已完成工商變更登記手續，並取得換發的《營業執照》。公司名稱由「萬達電影股份有限公司」變更為「儒意電影娛樂股份有限公司」。自4月20日起，公司證券簡稱由「萬達電影」變更為「儒意電影」，公司證券代碼保持不變。



今日上午，儒意電影(深:002739)董事長兼總裁陳祉希發布全員信稱，公司更名成儒意電影，是為了更好地契合戰略發展方向，「儒意」代表血脈裏的內容創作基因；「電影娛樂」彰顯以線下場景為核心、深耕多元娛樂體驗的決心。



儒意電影今日高開高走，現升2.18%，報10.29元人民幣。



另據《澎湃新聞》今日報道，萬達電影實體店將繼續使用「萬達影城」名稱，「萬達影城」仍會是儒意電影旗下重要的院線品牌之一，未來會根據市場變化和用戶需求規劃新品牌。



公開資料顯示，大連萬達集團2023年因面臨流動性危機，不得不出售資產回籠資金。2024年4月15日，萬達電影控制權完成變更，上海儒意投資管理有限公司和上海儒意影視製作有限公司合計持有公司控股股東北京儒意投資有限公司100%股權。儒意入主後，布局多元娛樂形態和消費場景，發布「超級娛樂空間」戰略，讓電影院從觀影場所升級為多元化的娛樂綜合體。

《經濟通通訊社20日專訊》