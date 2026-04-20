《中國要聞》第二艘國產大郵輪「愛達．花城號」下月賣票，首航季推香港過夜航次

國產郵輪品牌「愛達郵輪」今日在廣東廣州正式發布第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」產品及首航季航線，宣布郵輪船票將於5月20日正式開售。「愛達．花城號」計劃在今年11月交付後，從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航季。首航航線計劃從廣州開啟前往香港、越南順化（真美）6天5晚的國際郵輪航次。



此次公布的「愛達．花城號」首航季涵蓋了短、中、長相結合的郵輪航線，兼顧短途休閒與中長線深度探索：包括5天4晚、6天5晚前往香港、越南的航次，為大灣區特別推出的香港過夜航次，以及備受喜愛的9天8晚「南洋風情線」航次，覆蓋越南芽莊（金蘭）、馬來西亞亞庇和文萊麻拉等熱門目的地。



值得一提的是，「愛達．花城號」還將首次重磅推出17天16晚的東南亞六國「海絲發現之旅」，帶領賓客造訪新加坡、馬來西亞、文萊、菲律賓、印尼和越南，沉浸式探索海上絲路。



據介紹，「愛達．花城號」全長341米，總噸位達14.19萬，擁有2130間豪華客房和套房，滿載可容納5232名賓客。全船擁有28間各具特色的餐廳及酒吧、可容納千人的大劇院、購物中心、藝術長廊、健身房、水療中心、兒童俱樂部等。

《經濟通通訊社20日專訊》