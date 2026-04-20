官媒披露7電商平台「幽靈外賣」調查細節：有平台暴力抗法，調查人員手部骨折

拼多多、美團、京東、餓了麼（淘寶閃購）、抖音、淘寶、天貓7家電商平台因「幽靈外賣」案件而被市監總局罰款共35.97億元（人民幣．下同），引發市場關注。國家質量監督檢驗檢疫總局主管媒體《中國質量報》今日披露案件查處細節，指起因是一家名為「甜顏情書」的蛋糕店去年7月被舉報食安問題後，當局調查發現其不但沒有實體店，而且名下近400家分店的食品經營許可證全屬偽造，隨後當局更挖出一條電商平台、轉單平台、蛋糕店舖等分工明確的「幽靈外賣」黑色產業鏈，案情重大。



市監總局下令徹查，結果發現兩大平台違規轉單蛋糕訂單多達360萬個，涉及京東、美團、抖音、拼多多、餓了麼（淘寶閃購）、淘寶、天貓7個平台。市監總局隨即牽頭全國市監系統，對涉案的的7家電商平台「亮劍」調查。去年10月11日，7個專案組從北京分赴7家平台辦公場所展開現場核查，但一些平台「軟對抗」，對提取數據的要求「一晾二拖三拒絕」。更離譜的是有平台員工「暴力抗法」。



12月3日，某平台的「秘密辦工地點」被發現後，員工暴力阻止執法人員進入，甚至故意用門擠壓其中一名專案組人員的手致其骨折。翌日專案組協調當地公安部門一起再上門，該平台的安保負責人竟無視公安和執法人員，帶著一群人直接衝擊辦案現場，對執法人員推搡拉扯；前一天手部骨折的專案組成員這次被迎面推倒在地，頭部重重撞擊地面，由救護車送院救治。



*某企業高層自行倒地送院，當天調查取證被迫結束*



更令人「震驚」的操作是，該企業技術總監與企業負責人單獨溝通後，技術總監突然自行倒地，亦由救護車送院，當天的調查取證被迫結束。專案組的執法人員跟到醫院，醫生稱該技術總監心臟和身體均無礙。



市監總局對這次暴力抗法事件高度重視，專門召開了專題會議研究處置工作，並要求總局執法稽查局立即派員實地了解情況。12月5日晚，總局執法稽查局副局長彭增田受命趕到現場，該平台企業才第二次提供了相關數據。



*員工寫紙提同事沉默，被發現後公然「吃紙」*



而就在當天，專案組還和屬地公安、市監部門一起，針對暴力抗法事件與該平台展開談話。正當雙方交流時，該平台一名工作人員在A4紙上寫下「沉默」、「不說」等字眼提示接受問詢的同事，被專案組逮個正著。沒想到該名工作人員竟然將A4紙揉成一團，當著現場所有人的面「吃」了。



在千辛萬苦、鬥智鬥勇之後，經過3輪現場核查，專案組終在7家平台的「銅牆鐵壁」中撕開缺口，查實了67604家「幽靈店舖」的鐵證。市監總局領導先後24次主持召開專題會議，逐條研究平台違法情形，反覆推敲行政處罰方案，確保每一家企業、每一個違法事實、每一筆處罰金額都於法有據。最終決定，按照「過罰相當」的原則，依法對平台未履行審查義務的行為實施「一店一處罰」。



*7平台表態堅決落實監管要求*



報道最後提到，接到市場監管總局的行政處罰決定後，拼多多、美團、京東、淘寶閃購（原餓了麼）、抖音、淘寶、天貓紛紛表態：堅決落實監管要求，切實守護外賣食品安全。



去年12月中旬，外電曾引述消息指，拼多多上海一支政府關係團隊被解僱，涉在當月早些時候與上門檢查的中國監管部門人員發生肢體衝突，警方則逮捕了數人，包括一些公司管理人員。外電又提到，多部門派出100多名調查人員進駐拼多多上海總部，調查涉及欺詐性交付等多項不當行為。

《經濟通通訊社20日專訊》