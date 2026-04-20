招商證券(06099)非執董劉振華及李曉霏坷辭任，待委新非執董後生效

招商證券(06099)(滬:600999)公布，劉振華及李曉霏坷辭任非執行董事等職務，尚待股東批准新委任的非執行董事填補空缺後生效，在辭任生效前，兩人將繼續履行非執行董事等職務，而兩人的辭任不會影響董事會及集團運作。



該集團指，劉振華及李曉霏均因工作安排原因而提出辭任，兩人已分別確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的其他事宜須提呈股東及債權人垂注。

《經濟通通訊社20日專訊》