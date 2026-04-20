晨鳴紙業(01812)未來停產減值風險大降，擇機處置部分物業資產

晨鳴紙業(01812)(深:000488)公布，在上周四（16日）舉行投資者關係活動，披露去年減值主要來自停工停產損失和融資租賃業務計提減值，去年底已剝離全部融資租賃業務，該部分資產信用減值風險已消除，且隨著集團全面復工復產，停產損失影響因素也不存在，未來減值風險大幅降低。此外，該集團指，持續聚焦制漿造紙主業，加大非主業資產處置力度，包括部分物業資產，將根據時機處置，回籠資金全部用於主業發展。



該集團指，自去年9月復工復產以來，通過管理架構扁平化、採購模式改變、生產工藝調整、設備檢修效率提升及單耗降低等措施，噸紙成本已降低約300元人民幣左右。下一步將圍繞降本增效和新產品開發，進一步降低成本，提升盈利水平。



*商品漿價升有利紙漿自給率高企業*



另外，該集團指，受國際供應及地緣政治等因素影響，商品漿價格呈上漲趨勢。但集團自製漿產能430萬噸，闊葉漿已實現全部自給，僅需外購部分針葉漿，商品漿價格上漲對紙漿自給率高的企業有利。當前下游需求較為疲軟，成本推動成為落實提價的重要影響因素。至於木片價格上漲對該集團自製漿成本有一定影響，將通過加大國內木片採購、黃岡基地利用當地資源、提高產能利用率、降低單耗及化學品使用量等降本措施，平抑成本影響。

《經濟通通訊社20日專訊》