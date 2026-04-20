內地券商再啟併購，東方證券(03958)籌劃發A股及付現金全購上海證券

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東方證券(03958)(滬:600958)公布，正在籌劃通過發行A股及支付現金方式收購上海證券100%股權。該集團指，A股於今日上午開市起暫停買賣，預計A股暫停買賣時間不超過10個交易日，而H股將繼續買賣。



東方證券表示，本次合併重組預計將形成良好的業務互補與協同效應，推動合併後的東方證券綜合競爭能力和行業地位持續提升，合併後的東方證券資產總額可望突破6000億元人民幣，進入行業前十，淨資產突破1000億元人民幣，分支機構數量將增加至250家左右。



東方證券於昨日，分別與上海證券股東百聯集團、上海國際集團投資、上海國際集團及上海城投集團簽署發行股份購買資產意向協議，與國泰海通證券簽署發行股份及支付現金購買資產意向協議。該集團指，擬通過發行A股方式購買百聯集團所持上海證券50%股權、上海國際集團投資所持約16.33%股權、上海國際集團所持有約7.68%股權及上海城投集團所持1%股權；擬通過發行A股購買國泰海通持有上海證券18.74%股權，並通過支付現金購買國泰海通所持6.25%股權。



該集團指，意向協議為協議各方就擬議交易事項達成的初步意向，擬議交易事項尚未最終確定。協議各方將進一步協商，確定擬議交易事項的方案、價格等事項，並簽署正式交易文件。擬議交易事項及正式交易文件尚需協議各方履行相應的內部決策審批程序，並經有權監管機構批准後方可正式實施。

《經濟通通訊社20日專訊》