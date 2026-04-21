《駐京專電》李強：推進能源結構優化調整，深化能源體制機制改革

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國務院20日以「統籌能源安全和綠色低碳轉型，加快建設新型能源體系」為主題，進行第十九次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，貫徹落實能源安全新戰略，推進能源結構優化調整，深化能源體制機制改革，為加快推動全面綠色轉型和高質量發展提供堅實能源支撐。



中國工程院院士、懷柔國家實驗室主任湯廣福作講解。李強在聽取講解和交流發言後指出，提高能源安全水平是建設能源強國的重要基礎。當前國際局勢深刻變化，中國能源消費總量持續增長，必須保持憂患意識，堅持底線思維，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。



*大力發展分布式光伏、分散式風電*



李強指出，把握能源安全主動，關鍵是進一步優化調整能源結構，強化能源科技創新，加快建設新型能源體系，推動能源生產消費模式綠色低碳變革。要充分挖掘可再生能源供給潛力，堅持全國一盤棋，加快推進西北地區風電光伏、西南地區水電、東部地區海上風電等清潔能源基地建設，大力發展分布式光伏、分散式風電，因地制宜開發生物質能、地熱能、海洋能，促進新能源集成融合開發。



要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，加快現役煤電機組節能降碳改造，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型。要加快推進新型電網建設，積極探索新架構、新技術、新服務，在優化輸電通道布局、加強骨幹網絡建設、構建新型配電系統、完善儲能和充電設施等方面加大投入，運用人工智能賦能電網數智化轉型，夯實網絡基礎，提升系統協同和調節能力，打造安全可靠、綠色低碳、堅強韌性、智能靈活的新型電網，更好保障高質量發展對能源的多元化需求。



*深入推進電力領域全國統一大市場建設*



李強還強調，統籌能源安全與轉型是一項系統工程，需要深化體制機制改革創新，充分調動各方面積極性，釋放能源發展活力。要完善相關標準和認證體系，豐富場景應用，使綠色能源創造者和使用者能夠通過市場兌現綠色價值。要深入推進電力領域的全國統一大市場建設，形成與新型能源體系建設方向相適應的准入、監管、定價等機制，讓更多經營主體和電力用戶在電力交易中受益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》