《中歐關係》商務部關注歐盟《網絡安全法》草案，如歧視中企將採取反制

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今年1月公布的歐盟《網絡安全法》修訂草案，要求逐步淘汰包括自動駕駛、智能網聯汽車等在內的通信、網絡等相關所謂「高風險供應商」的零部件和設備。此舉被外媒普遍認為針對中國科技產業。4月17日，中國商務部向歐委會提交了對歐盟《網絡安全法》修訂草案的評論意見，並表達了中方嚴正關切和正式立場。



商務部新聞發言人20日發布答記者問稱，中方將密切關注草案修訂進展，願與歐方就此進行對話溝通。如歐方執意據此成法，並歧視性對待中國企業，中方將不得不採取相應反制措施。希望歐方不要低估中方維護國家利益和企業合法權益，並阻止中歐經貿關係倒退的堅定決心。



中方認為，草案以網絡安全和供應鏈安全為名，引入極具主觀隨意性的「非技術風險」因素，特別是在草案中認定「網絡安全關切國家」和「高風險供應商」名單，並在能源、交通、ICT等18個行業將列單的國家和供應商，全鏈條排除出歐盟相關供應鏈之外，這是經貿問題政治化、泛安全化的典型做法。



*歐方涉嫌違反最惠國待遇等世貿組織基本原則*



商務部稱，在已提交歐方的評論意見中，中方認為草案內容存在多方面問題：一是涉嫌違反最惠國待遇、國民待遇等世貿組織基本原則，既違反《1994年關稅與貿易總協定》《服務貿易總協定》《補貼與反補貼措施協定》《技術性貿易壁壘協定》等多項協定規則，也違背歐盟服務貿易減讓承諾。二是涉嫌超出歐盟法律授權，侵蝕成員國管理國家安全事務的專屬權限。三是將對中歐經貿關係造成實質性傷害，對全球產供鏈造成嚴重衝擊，也必將拖累歐盟自身的數字化、綠色化轉型進程。



中方建議歐方刪除草案中關於「網絡安全關切國家」和「非技術風險」的規定，刪除或實質修改「高風險供應商」認定標準及相關限制措施。希望歐方高度重視並認真考慮中方提交的評論意見和修改建議，嚴格遵守世貿組織規則，避免採取歧視性限制措施，維護中歐及全球產供鏈穩定暢通。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》