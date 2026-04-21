《駐京專電》工信部：首季工業增加值同比增6.1%，對經濟增長貢獻率近四成

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▷ 工業機器人產量增33.2%，集成電路產量增24.3%
▷ 裝備製造業佔工業增加值比重升1.4個百分點
國新辦今日就2026年一季度工業和信息化發展情況舉行新聞發布會，工信部副部長張雲明在會上介紹，一季度，規模以上工業增加值同比增長6.1%，31個省份全部實現正增長，行業增長面超八成，工業對經濟增長的貢獻率近四成。推進數字產業發展壯大，加快新型信息基礎設施布局建設，電信業務總量一季度同比增長8.3%、增速較去年同期提高0.6個百分點，軟件和信息技術服務業業務收入1-2月同比增長11.7%、增速較去年同期提高1.8個百分點。
*工業機器人、集成電路等產量同比增33.2%、24.3%*
張雲明並指，截至目前，已遴選首批國家級製造業中試平台21家、卓越級科技型企業孵化器14家，搭建起從「實驗室」到「生產線」的暢通橋樑。一季度，面向傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業布局，發布行業標準304項，規模以上高技術製造業增加值同比增長12.5%。人工智能等新技術在電子、消費品行業應用加速拓展，無人機、AI眼鏡等終端產品日益豐富，工業機器人、集成電路等產品產量同比分別增長33.2%、24.3%。
*裝備製造業比重較去年同期提高1.4個百分點*
此外，一季度，規模以上裝備製造業佔工業增加值比重較去年同期提高1.4個百分點；國家高新區總數達179家。完成37個智能製造系統解決方案「揭榜掛帥」項目驗收，新發布智能製造國家標準7項、行業標準2項。著力引導工業領域節能降碳，開展氫能綜合應用試點，新發布綠色工廠2038家、綠色工業園區128家，全國規模以上工業單位增加值能耗持續下降。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》
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