《駐京專電》工信部：正開展算電協同政策研究和標準制定

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國新辦舉行新聞發布會介紹2026年一季度工業和信息化發展情況，工業和信息化部副部長張雲明表示，近年來，算力基礎設施已成為驅動人工智能發展的關鍵底座。目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定。



他表示，目前算力供給更豐富，截至3月底，中國智能算力規模達1882 EFLOPS(FP16)。產業創新更強勁，深入實施算力強基「揭榜」行動，加快技術和產品創新；開展算電協同政策研究和標準制定，促進源網荷儲、綠電直連加速落地。



下一步，工信部將持續推動算力產業體系化高質量發展。一是算力資源「單點提質」。引導算力基礎設施按需有序建設，推動綠色電力與算力協同布局，推進算力自動化監測全域覆蓋。完善中國算力平台，促進算力供需精準對接，提升算力資源利用效率。



*支持開展太空算力技術前瞻性研究*



二是技術產品「創新強鏈」。深入實施算力強基「揭榜」行動，推動成果落地轉化和創新賦能。完善算力標準體系建設。支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。



三是算力傳輸「連算成網」。在全國範圍內梯次推進「毫秒用算」網絡建設，圍繞「樞紐-區域-邊緣」，打造高效暢通的算力傳輸通道，提升算力應用交互體驗。



四是產業生態「全面賦能」。深入開展普惠算力賦能中小企業發展專項行動，探索「算力銀行」「算力超市」等創新業務，降低中小企業用算門檻和成本。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》