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21/04/2026 11:44

《駐京專電》工信部：推動存量產能綠色轉型，加快前沿材料布局和關鍵材料攻關

　　工信部副部長張雲明今日在國新辦新聞發布會上表示，一季度，工信部落實落細新一輪十大重點行業穩增長系列工作方案，聚力推動產能結構優化升級，原材料工業實現良好開局，轉型步伐更加有力，產業筋骨更加強健。下一步，工信部將深入貫徹落實「十五五」規劃綱要部署，堅持「固本」和「育新」相結合，加強統籌謀劃和政策供給。一方面，著力築牢傳統產業升級根基，推動存量產能優化和綠色安全轉型；另一方面，全力激活創新引擎，加快前沿材料布局和關鍵材料攻關，為發展新質生產力、推進新型工業化提供更加堅實可靠的材料支撐。

*推動製造業創新中心、中試平台等載體建設*

　　張雲明又表示，推動未來產業從實驗室走向大市場，關鍵是堅持產業出題、科技答題，打通技術創新與市場需求之間的堵點、卡點。在技術供給上，工信部將錨定產業發展實際需求，部署攻關任務，強化技術研究與應用研究協同推進，推動製造業創新中心、中試平台等載體建設，促進原創技術加快走向中式、走向規模化生產；在政策保障上，統籌推進普適性政策與細分賽道政策制定。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

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