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AH股新聞

21/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)1964.11
中天科技(600522)1482.03
寒武紀(688256)1432.47
亨通光電(600487)1329.07
兆易創新(603986)1227.61
瀾起科技(688008)1212.14
生益科技(600183)1166.78
芯原股份(688521)1029.68
源杰科技(688498)1027.73
工業富聯(601138)942.04
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)11943.16
中際旭創(300308)5261.26
天孚通信(300394)4345.81
新易盛(300502)4011.77
北方華創(002371)3051.49
立訊精密(002475)2474.88
東山精密(002384)2169.72
勝宏科技(300476)2041.89
天齊鋰業(002466)1673.39
天賜材料(002709)1564.60

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

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