《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱要貫徹落實能源安全新戰略

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話

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4月20日下午，國家主席習近平應約同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。習近平指出，今年是兩國全面戰略夥伴關係建立10周年，中方願同沙方以此為契機，深化戰略互信，加強務實合作，擴大各層級交往，持續拓展中沙關係的廣度和深度，為中國同阿拉伯國家關係發展發揮示范作用。



最高法：抓緊起草妥善審理涉人工智能糾紛案件意見

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最高人民法院副院長陶凱元介紹，2025年，人民法院新收各類知識產權案件55.26萬件，審結53.96萬件。最高法正在抓緊起草關於依法妥善審理涉人工智能糾紛案件的意見，努力推動人工智能朝著有益、安全、公平的方向健康有序發展。



一季度全社會用電量同比增長5.2%，高技術及新興服務業表現亮眼

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國家能源局20日發布的數據顯示，3月，全社會用電量達8595億千瓦時，同比增長3.5%；1至3月，全社會累計用電量25141億千瓦時，同比增長5.2%。





《上海證券報》



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話

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4月20日下午，國家主席習近平應約同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。



融資端交易端改革一體推進，更加便利創業板「引長錢」

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日前發布的《關於深化創業板改革，更好服務新質生產力發展的意見》在融資端推出系列舉措，如增設第四套上市標準，核心是增強制度包容性、適應性，讓更多優質創新企業登陸創業板。同時，本次改革優化了新股發行定價機制，為中長期資金創造更友好的入市和交易環境。



央企控股上市公司年報傳遞三大新氣象

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近期，正值央企控股上市公司2025年年報披露高峰。其中，40家企業2025年歸母淨利潤增幅超三成，141家企業營業收現率突破100%，242家企業全年分紅超5300億元人民幣。盈利規模穩步增長、收入質量明顯改善、加大投資者回報力度，是2025年央企控股上市公司年報傳遞出的三大新氣象。





《證券時報》



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話

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4月20日下午，國家主席習近平應約同沙特王儲兼首相穆罕默德通電話。



李強：貫徹落實能源安全新戰略，推進能源結構優化調整

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國務院以「統籌能源安全和綠色低碳轉型，加快建設新型能源體系」為主題，進行第十九次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，貫徹落實能源安全新戰略，推進能源結構優化調整，深化能源體制機制改革，為加快推動全面綠色轉型和高質量發展提供堅實能源支撐。



嚴懲網絡黑嘴商業詆毀，給「黑流量」劃定紅線

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最高人民法院發布2025年知識產權典型案例，其中，許昌市胖某商貿集團有限公司等商業詆毀、名譽權糾紛案備受關注。該案嚴懲「網絡黑嘴」造謠炒作牟利的商業詆毀行為，清晰界定正當輿論監督與惡意商業詆毀的法律邊界，釋放出極具導向性的治理訊號。