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AH股新聞

21/04/2026 15:00

《汽車新勢力》比亞迪多款新車將亮相北京車展，包括方程豹FORMULA首款轎車

　　以「領時代智未來」為主題的2026年北京國際汽車展將於4月24日至5月3日在北京舉行。比亞迪(01211)(深:002594)旗下多個品牌及車型將亮相車展。

　　其中，方程豹宣布，全新FORMULA系列發布會將於24日當天舉行，上午9:40全網直播。據介紹，「FORMULA」呼應品牌名中的「方程」概念，傳遞「答案不止一個」的品牌理念，象徵產品探索多元解法與技術邊界的追求。「FORMULA」將為比亞迪帶來方程豹旗下首款轎車，定位中大型運動轎跑，車長超過5米，採用溜背造型，預計搭載三電機系統，主打「好看、好玩、強操控」。

　　另外，比亞迪海洋網銷售事業部總經理張卓今日宣布，比亞迪8系雙旗艦也將首發亮相2026北京車展，屆時還將帶來全新概念車。

　　昨日比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天亦透露，第三代元PLUS車型將於2026北京車展全球首發，定位「元力智趣閃充SUV」。該車型已進入工信部新車申報目錄，配備57.545kWh與68.547kWh兩種電池容量，CLTC工況續航分別達540km和630km。
《經濟通通訊社21日專訊》

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