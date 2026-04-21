【車企血戰】長安汽車：目標2030年產銷400萬輛，營收6000億元

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長安汽車(深:000625)今日舉行全球戰略發布會，集團董事長朱華榮在會上表示，公司目標到2030年汽車年產銷達400萬輛、力爭實現營業收入6000億元（人民幣．下同）。



*產品譜系由63款調降為36款*



朱華榮認為，未來三到五年，汽車產業競爭格局將基本成型，全球汽車產業將進入一個強者恒強的時代，全球車企Top10的門檻將持續抬升：年銷量達到800萬-1000萬的才是真正活得好的企業，500萬-700萬僅屬活得過去，300萬-350萬則只能說是活下來。



朱華榮稱，未來五年，公司將進一步聚焦大單品，產品譜系由63款調整為36款，降幅達43%；打造一款年銷量50萬輛級，五款年銷量30萬輛級全球大單品。目標到2030年，汽車年產銷達400萬輛、奮鬥500萬輛，其中阿維塔50萬輛、深藍100萬輛、長安品牌260萬輛，新能源車佔比超60%，海外銷售佔比達35%-40%。



*目標到2030年營收規模達全球前十*



會上，長安汽車同步發布「1445」戰略，將圍繞「1」個願景，聚焦「4」大業務，加速「4」大轉型，實現「5」個倍增，成為「具有全球競爭力，擁有自主核心技術的世界一流汽車集團」。



財務目標方面，公司將按照「十年兩步走」：到2030年，力爭實現營業收入6000億元人民幣，規模進入世界汽車企業第一梯隊（全球TOP10）；打造一個5000億級、兩個千億級以及若干個百億級產業；到2035年，夯實品牌競爭力，穩固世界前十地位，大幅提升行業地位及效益效率。

《經濟通通訊社21日專訊》