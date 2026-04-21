《Ａ股行情》滬綜指低開0.15%，李強要求增強能源安全保障

美伊停火協議即將到期，第二輪會談能否在協議結束前順利舉行，仍未出現明確進展，隔晚美股集體收低。滬深股市今早亦低開，滬綜指低開0.15%，報4075.85點，深成指低開0.31%，創業板指低開0.42%，盤初鋰礦及算力股走軟。



國務院20日以「統籌能源安全和綠色低碳轉型，加快建設新型能源體系」為主題，進行專題學習。國務院總理李強稱當前國際局勢深刻變化，中國能源消費總量持續成長，必須保持憂患意識，堅持底線思維，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。李強並稱把握能源安全主動，關鍵是進一步優化調整能源結構，強化能源科技創新，加快建設新型能源體系，推動能源生產消費模式綠色低碳變革。



此外，商務部日前向歐委會提交了對歐盟《網絡安全法》修訂草案的評論意見，並表達了中方嚴正關切和正式立場。發言人表示，中方將密切關注草案修訂進展，願與歐方就此進行對話溝通。如歐方執意據此成法，並歧視性對待中國企業，中方將不得不採取相應反制措施。



人行今日進行50億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中止了連續四個交易日的5億元地量逆回購操作，利率繼續持平1.4%。公開市場今日有10億元逆回購到期，即今日淨投放40億元。

《經濟通通訊社21日專訊》