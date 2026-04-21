《Ａ股行情》滬指半日收跌0.24%，算力產業鏈疲軟，綠電逆市走強

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股三大指數早盤集體調整，滬指半日收跌0.24%報4072.39點，深成指跌0.75%，創業板指跌0.94%。滬深兩市成交額15716億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1343億元或8%。



盤面上，算力產業鏈集體調整，其中算力租賃跌幅靠前，星網銳捷(深:002396)挫約9%，盛視科技(深:002990)跌8.5%。半導體板塊也陷入調整，指數收低2.2%。券商持續走弱，國盛證券(深:002670)跌停，該公司第一季度淨利潤146.87萬元，同比降幅達97.91%。



至於煤炭板塊則收漲2.5%，投資者等待美國與伊朗是否會於本周舉行和平談判。《路透》引述一名伊朗高級官員的話，伊朗正「積極」考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判，不過尚未作出決定。



綠電股逆市上行，浙江新能(滬:600032)升10%封板。國務院總理李強稱，把握能源安全主動，關鍵是進一步優化調整能源結構，強化能源科技創新；必須不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。他指出，要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型。



此外，工信部副部長張雲明今日在國新辦記者會上表示，目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定；下一步工信部將持續推動算力產業體系化高質量發展，包括引導算力基礎設施按需有序建設，推動綠色電力與算力協同布局，推進算力自動化監測全域覆蓋。

《經濟通通訊社21日專訊》