《Ａ股行情》滬綜指收升0.07%二連漲，煤炭、電力股領先

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中東停火協議倒計時，伊朗官員向媒體透露，伊朗正在考慮參加在巴基斯坦舉行的與美國的和平談判。有報道指美國副總統萬斯正前往巴基斯坦。分析人士稱，中長期A股向好趨勢未變，美國和伊朗即將展開第二輪談判，關注外部風險。



滬深三大指數今天小幅收升，滬綜指微升0.07%收報4085.08點，連漲兩日，深成指也升0.1%，創業板指揚0.31%。滬深兩市全天成交2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1703億元或者6.6%。



從板塊來看，電力股走強，浙江新能(滬:600032)、寶新能源(深:000690)等多股漲停。煤炭板塊勁揚2.3%，甘肅能化(深:000552)升超9%。國務院總理李強稱當前國際局勢深刻變化，中國能源消費總量持續成長，必須保持憂患意識，不斷增強能源體系韌性和安全保障能力。要不斷提升化石能源清潔高效利用水平，加快現役煤電機組節能降碳改造，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型；要加快推進新型電網建設，在優化輸電通道布局、加強骨幹網絡建設等方面加大投入，運用人工智能賦能電網數智化轉型。



另外，工信部副部長張雲明在國新辦舉行的新聞發布會上表示，近年算力基礎設施已成為驅動人工智能發展的關鍵底座。目前工信部正在開展算電協同政策研究和標準制定，促進源網荷儲、綠電直連加速落地。下一步，將完善算力標準體系建設。支持開展太空算力技術前瞻性研究，有序推動太空算力產業發展。不過，算力板塊今日回吐。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4768.00 +0.22 上證指數 4085.08 +0.07 10333.50 深證成指 14982.14 +0.10 13751.90 創業板指 3688.94 +0.31 科創50 1426.68 -1.64 B股指數 269.74 +0.10 1.13 深證B指 1189.89 +0.24 0.79

《經濟通通訊社21日專訊》