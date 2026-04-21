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21/04/2026 16:33

微信支付：已接入韓星馬泰及斯里蘭二維碼支付系統

　　微信旗下微信公眾號「微信派」今日發文宣布，韓國ZeroPay、斯里蘭卡LANKAQR、泰國PromptPay、馬來西亞的DuitNow QR、新加坡SGQR+（帶NETS和微信支付logo）目前均已接入微信支付，可以直接於微信掃碼支付。五一期間，在韓國用微信掃ZeroPay收款碼，自動享超優驚喜匯率。
《經濟通通訊社21日專訊》

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