微信支付：已接入韓星馬泰及斯里蘭二維碼支付系統

微信旗下微信公眾號「微信派」今日發文宣布，韓國ZeroPay、斯里蘭卡LANKAQR、泰國PromptPay、馬來西亞的DuitNow QR、新加坡SGQR+（帶NETS和微信支付logo）目前均已接入微信支付，可以直接於微信掃碼支付。五一期間，在韓國用微信掃ZeroPay收款碼，自動享超優驚喜匯率。

《經濟通通訊社21日專訊》