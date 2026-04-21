《中國要聞》國務院：目標到2030年服務業總規模達100萬億元

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國務院印發《關於推進服務業擴能提質的意見》(以下簡稱《意見》)，明確到2030年，服務業總規模邁上100萬億元人民幣台階，培育更多「中國服務」品牌，服務業全球競爭力、影響力明顯增強，人民群眾獲得感持續提升。



《意見》提出，要全鏈條補強生產性服務業薄弱環節，強化科技服務支撐作用，增強現代物流綜合競爭力，加快軟件和信息服務創新發展，增強供應鏈金融專業服務能力，積極發展節能環保服務，做強做優商務服務。要提升生活性服務業重點領域發展能級，增加居民服務優質供給，提高養老托育服務適配水平，增強健康服務專業化能力，創新文旅體服務模式。



*實施「人工智能+」行動，支持採購大模型、智能體服務*



《意見》又提到，深入實施「人工智能+」行動，加快智能編程工具研發使用，支持採購大模型、智能體服務。加快工業軟件創新突破，建設重點行業工業軟件兼容適配和應用示範中心。加強基礎軟件生態、開源社區建設。優化智慧視聽系統生態。深入推進第五代移動通信(5G)規模化應用。推動5G-A網絡發展，加強第六代移動通信(6G)技術研發。適度超前建設移動物聯網。發展衛星互聯網應用服務。



*建立投早、投小、投長期、投硬科技全生命周期融資體系*



另外，擴大服務業優質經營主體。加快培育服務業骨幹企業，支持符合條件的上市融資、併購重組。促進服務業中小企業專精特新發展，加力培育「名特優新」個體工商戶。培優扶強農業社會化服務主體。布局建設集成高效質量基礎設施，加力支持軟件、研發、數據等無形資產投資。引導金融機構在依法合規、風險可控前提下開展基於存貨、訂單、倉單等的動產和權利質押融資。建立投早、投小、投長期、投硬科技的全生命周期融資體系。



*對符合條件生產性服務業中小微民營企業貸款階段性貼息*



同時，用好服務消費與養老再貸款政策工具。豐富發展養老金融產品，推行長期護理保險。優化實施服務業經營主體貸款貼息政策，對符合條件的生產性服務業中小微民營企業貸款進行階段性貼息，加大消費新場景金融支持力度。

《經濟通通訊社21日專訊》