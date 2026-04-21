【聚焦數據】廣東一季度GDP同比增長4.6%，低於全國水平

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▷ 第一/二/三產業分別增3.9%、4.7%、4.5%
▷ 工業增加值增5.4%，消費增2.5%
廣東統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，一季度，廣東實現地區生產總值34950.34億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長4.6%，增速低於全國水平的5%。
其中，第一產業增加值941.66億元，增長3.9%；第二產業增加值12410.95億元，增長4.7%；第三產業增加值21597.72億元，增長4.5%。
*廣東首季工業增加值增5.4%，消費增2.5%*
一季度，規模以上工業增加值同比增長5.4%，增速比2025年全年提高2.4個百分點。其中，先進製造業、高技術製造業增加值分別增長7.0%、11.9%，增速比規模以上工業高1.6個、6.5個百分點，佔規模以上工業比重分別為56.7%、34.8%，比重比上年全年提高0.5個、0.1個百分點。分產品看，工業機器人、3D打印設備、集成電路、存儲芯片產品產量分別增長45.2%、63.6%、43.1%、32.0%。
一季度，服務業增加值同比增長4.5%，其中，金融業、住宿和餐飲業增加值分別增長7.8%、4.0%。同期，社會消費品零售總額同比增長2.5%，增速高於全國，其中限額以上單位商品零售增長3.1%，限額以上單位餐飲收入增長6.1%。
*廣東首季固投增0.2%，房地產開發投資降幅收窄*
一季度，固定資產投資同比增長0.2%，連續兩個月保持正增長；除房地產開發，全省固定資產投資增長5.8%。房地產開發投資下降14.8%，降幅收窄8.8個百分點；新建商品房銷售面積下降15.6%，降幅收窄1.5個百分點。
一季度，全省居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.5%，漲幅比上年全年擴大0.7個百分點；3月CPI同比上漲0.7%。一季度，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.2%，降幅比上年全年收窄0.3個百分點，其中，3月同比下降0.3%，降幅比2月收窄1.4個百分點。
廣東省統計局分析認為，儘管外部環境依然複雜嚴峻，經濟恢復基礎仍需加固，但廣東省經濟底盤穩固、新質動能充沛、政策效應持續釋放、發展活力不斷增強，為經濟持續回升向好提供了堅實保障。
《經濟通通訊社21日專訊》
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