招商證券(06099)提名招商局集團專職外部董事陶武及高宏任非執董，不收董事薪酬

招商證券(06099)(滬:600999)公布，昨天提名陶武及高宏任第八屆董事會非執行董事候選人，委任須待股東通過後生效。
該集團指，陶武任招商局集團管理的專職外部董事，並任招商局創新投資管理董事及招商局集團財務董事，而高宏任招商局集團管理的專職外部董事，並任招商局創新投資管理董事，兩人將不從該集團領取任何董事薪酬。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/04/2026 08:42
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