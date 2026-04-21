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AH股新聞

21/04/2026 08:24

中移動(00941)首季少賺4%EBITDA跌5%，雲計算等其他業務收入大增近13%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中移动首季股东应占利润293亿元，同比降4.2%
▷ 云計算等業務收入466亿元，同比增12.7%
▷ 移动客户数达10.09亿户，首季净增376万

　　中國移動(00941)(滬:600941)公布，截至3月31日止第一季股東應佔利潤約293億元（人民幣．下同），跌4.2%，股東應佔利潤率11%，跌0.6個百分點，每股盈利1.36元，EBITDA為767億元，下降5%，EBITDA率28.8%，跌1.8個百分點。

　　該集團指，營業收入2665億元，升1%，其中，主營業務收入2199億元，下降1.1%；其他業務收入466億元，增長12.7%，該部分主要來自雲計算、算力租賃、數字政務及智能服務等新興板塊，佔整體營收比重已升至約17.5%。

　　受銷售產品成本上升影響，中移動首季度營運支出升2.8%，至2375億元，營運利潤289.74億元，跌11.58%，但利息及其他收入升至46億元，按權益法核算的投資收益升17%，至40.1億元，稅前利潤跌4.4%，至376億元。

*經營業務產生現金流入按年升94%*

　　該集團首季從經營業務產生的現金流入804.83億元，按年升93.8%，於3月31日，現金及現金等價物1552.87億元，按年升24%。

　　該集團指，於3月底，移動客戶數為10.09億戶，首季淨增376萬戶，寬帶聯網客戶數為3.33億戶，首季淨增390萬戶，而首季度堅守通信服務、算力服務和智能服務三大主業，堅持網絡強基、推進全線創新，經營業績總體平穩，將持續做強做優做大通信、算力及智能服務，著力提質增效、提升核心競爭力。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社21日專訊》

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