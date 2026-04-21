中移動(00941)首季少賺4%EBITDA跌5%，雲計算等其他業務收入大增近13%

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▷ 云計算等業務收入466亿元，同比增12.7%
▷ 移动客户数达10.09亿户，首季净增376万
中國移動(00941)(滬:600941)公布，截至3月31日止第一季股東應佔利潤約293億元（人民幣．下同），跌4.2%，股東應佔利潤率11%，跌0.6個百分點，每股盈利1.36元，EBITDA為767億元，下降5%，EBITDA率28.8%，跌1.8個百分點。
該集團指，營業收入2665億元，升1%，其中，主營業務收入2199億元，下降1.1%；其他業務收入466億元，增長12.7%，該部分主要來自雲計算、算力租賃、數字政務及智能服務等新興板塊，佔整體營收比重已升至約17.5%。
受銷售產品成本上升影響，中移動首季度營運支出升2.8%，至2375億元，營運利潤289.74億元，跌11.58%，但利息及其他收入升至46億元，按權益法核算的投資收益升17%，至40.1億元，稅前利潤跌4.4%，至376億元。
*經營業務產生現金流入按年升94%*
該集團首季從經營業務產生的現金流入804.83億元，按年升93.8%，於3月31日，現金及現金等價物1552.87億元，按年升24%。
該集團指，於3月底，移動客戶數為10.09億戶，首季淨增376萬戶，寬帶聯網客戶數為3.33億戶，首季淨增390萬戶，而首季度堅守通信服務、算力服務和智能服務三大主業，堅持網絡強基、推進全線創新，經營業績總體平穩，將持續做強做優做大通信、算力及智能服務，著力提質增效、提升核心競爭力。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社21日專訊》
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