《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1731.78
|寒武紀
|(688256)
|1591.65
|亨通光電
|(600487)
|1513.33
|工業富聯
|(601138)
|1381.62
|瀾起科技
|(688008)
|1271.65
|貴州茅台
|(600519)
|1231.25
|源杰科技
|(688498)
|1231.22
|生益科技
|(600183)
|1129.87
|中國船舶
|(600150)
|1128.47
|劍橋科技
|(603083)
|1096.48
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|9800.43
|中際旭創
|(300308)
|4948.25
|新易盛
|(300502)
|4519.91
|立訊精密
|(002475)
|3468.81
|北方華創
|(002371)
|3065.41
|天孚通信
|(300394)
|3013.77
|勝宏科技
|(300476)
|2521.63
|東山精密
|(002384)
|2308.25
|浪潮信息
|(000977)
|1911.67
|陽光電源
|(300274)
|1536.65
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
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