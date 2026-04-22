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22/04/2026 14:54

《駐京專電》十五部門促各地積極引進青年人才，從婚育、就業創業、住房等方面提供支持

　　共青團中央、中央網信辦、國家發改委等15部門聯合印發《關於深化青年發展型城市建設　助力建設現代化人民城市的意見》。《意見》提出18項舉措，要求做好青年人才引進和青年人口吸引工作，保持城市青年人口合理比例。

*加強婚戀觀引導，推廣「青年驛站」*

　　《意見》提出，要加大城市服務惠青力度，幫助解決青年在婚育、就業創業、住房等方面的問題，包括完善普惠規範的聯誼交友服務，加強婚戀觀引導；深入實施育兒補貼制度，探索住房、出行、消費等多領域聯動的生育支持政策；加強課後延時服務和假期托管班資源供給。保障進城務工青年隨遷子女入學待遇同城化；推廣「青年驛站」，穩定和拓展房源，兼顧免費住宿和低償住宿，升級配套服務，為高校畢業生異地求職提供便利；依托家門口就業服務站、零工市場等資源建設「青年就業驛站」等。

　　《意見》又提出，著力打造青年就業向往之城，加大高校畢業生等青年群體就業吸納力度；夯實適宜青年創新的產業基礎，強化科技創新與產業創新協同，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，實施「人工智能+」行動，發展城市特色產業，加快發展現代服務業，創造更多有利於青年創新創造、實現價值的職業機會。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

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