《神州頭條》財經報章頭版摘要：錨定100萬億目標，國務院推進服務業擴能提質

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同莫桑比克總統查波會談

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國家主席習近平21日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波舉行會談。兩國元首一致同意將雙邊關係提升至新時代中莫命運共同體。習近平指出，中方願同莫方以落實中非合作論壇北京峰會成果和2026年「中非人文交流年」為契機，攜手共逐現代化之夢。



工信部召開會議，事關未來產業

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4月21日，工業和信息化部部長李樂成主持召開第十九次製造業企業座談會。會上，來自生物製造、量子科技、顯示材料、氫能、商業航天等行業領域的8家企業負責人作交流發言，介紹企業生產經營和行業發展情況。



國務院印發《關於推進服務業擴能提質的意見》

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國務院日前印發《關於推進服務業擴能提質的意見》。《意見》要求，到2030年，服務業總規模邁上100萬億元(人民幣．下同)台階，培育更多「中國服務」品牌，服務業全球競爭力、影響力明顯增強，人民群眾獲得感持續提升。





《上海證券報》



習近平同莫桑比克總統查波會談

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國家主席習近平21日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波舉行會談。



習近平會見老撾國家主席特使沙倫賽

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國家主席習近平21日在人民大會堂會見作為老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫特使專程來訪的老撾人革黨中央政治局委員、常務副總理沙倫賽。習近平強調，抓好構建中老命運共同體新的五年行動計劃落實，推動中老命運共同體建設朝著高標準、高質量、高水平目標穩步邁進。



錨定100萬億元目標，國務院發文推進服務業擴能提質

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國務院日前印發的《關於推進服務業擴能提質的意見》提出，到2030年，服務業總規模邁上100萬億元台階，質量更高、結構更優、品質更佳、活力更足的發展格局基本形成，培育更多「中國服務」品牌。





《證券時報》



習近平同莫桑比克總統查波會談

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國家主席習近平21日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波舉行會談。



習近平會見老撾國家主席特使沙倫賽

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國家主席習近平21日在人民大會堂會見作為老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫特使專程來訪的老撾人革黨中央政治局委員、常務副總理沙倫賽。



中國外貿屢超預期非偶然，供給可靠贏得全球信任

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首季中國貨物貿易進出口總值突破11萬億元，又一次被視為「超預期」增長。去年以來，「超預期」成為形容中國外貿進出口數據的高頻詞。屢次「超預期」，更直接的指向或許是--不斷湧現的創新產品與其他國家相比更可靠的產能保障。