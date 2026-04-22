《鍾之日記》寧王遭減持，科網股承壓

4月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美伊談判一波三折，美股隔晚三大指數齊挫，中概股指數下滑。港股連升兩日後，今早低開183點，科網股承壓。昨日強勢的寧德時代(03750)低開低走，受大股東減持消息拖累，股價高位調整；恒生指數全日收報26163，跌324點或1.2%，主板成交超過2283億元。



*滬指三連升突破4100點，創業板創近11年高*



美國單方面延長與伊朗的停火協議，伊朗表示已收到美國願意結束海上封鎖的「若干跡象」，為兩國談判對話鋪路。市場情緒好轉，滬深股市低開高收，其中，滬綜指全日升0.52%報4106.26點，突破4100關，為3月12日以來收市新高。深成指亦收升1.3%，創業板漲1.73%創近11年新高。兩市全日成交額2.56萬億元人民幣，較上個交易日增量6%。



盤面上，CPO概念爆發，板塊指數收漲4%；光模塊龍頭新易盛(深:300502)和中際旭創(深:300308)齊創歷史新高，前者收高7.6%，後者漲2.5%；同時，房地產板塊漲幅居前。《新華社》發表時評文章指出，內地樓市「金三銀四」暖意初顯，一系列信號表明，以一線及熱點二線城市「風向標」引領的房地產市場，正在積蓄築底回暖勢能。摩根大通亦稱，中國房地產市場可能走到了一個轉折點，從而將帶動中國股市跑贏其他新興市場。



另外，影視概念走弱，光線傳媒(深:300251)跌近7.8%；海運板塊持續弱勢，中遠海能(滬:600026)跌2.2%。有消息指美方準備解除海上封鎖，國際油價聞訊下跌，A股石油板塊走低，中油工程(滬:600339)跌2.3%。



*寧德時代挫半成，技術發布會後傳遭中石化減持*



寧德時代(03750)21日晚在「2026超級科技日」發布會上推出多款電池產品，包括麒麟凝聚態電池、第三代神行超充電池、第三代麒麟電池等。公司還宣布將建設超充與換電一體站，並指鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。



其中，第三代神行超充電池可實現等效10C、峰值15C，能夠在6分27秒內完成10%至98%充電，從10%充至35%僅需1分鐘，超越比亞迪(01211)此前發布的第二代刀片電池從10%充至97%需9分鐘的指標。此外，寧德時代正就凝聚態電池與數家中國高端車企探討合作事宜，固態電池的樣品研發進展目前比較順利。



摩根大通在研報中表達了對上述技術成果的認可，指寧德時代在「超級科技日」上展示了其乘用車電池組合的多項性能升級，進一步強化對公司技術領先地位的信心。摩通重申寧德時代A股(深:300750)為內地電池板塊首選，予「增持」評級，目標價520元人民幣。



不過，受中石化(00386)減持消息拖累，寧德時代今日股價下行，收跌5%，報699元，為表現最差藍籌。比亞迪連跌四日，今日續跌1.9%，報107元；中石化亦跌2.2%，報4.5元。



《路透》引述文件報道，中石化擬以每股708元價格出售寧德時代850萬股H股，較寧德時代前日收市價折讓3.8%，套現約60.18億元。中石化原持有寧德時代1470萬股，為其第二大股東，是次減持近六成。



*阿里發布新AI助手，股價仍挫3.5%*



隔晚美國參議院舉行聯儲局主席提名聽證會，美國總統特朗普提名人沃什在聽證會上表明自己的獨立作風，強調制定貨幣政策的獨立性，指就算特朗普就貨幣政策提出要求，他亦絕不會同意，「絕不成為總統傀儡」。市場預期沃什上任後會延續偏硬作風，加上美伊談判懸而未決，科網股有沽壓，恒生科指跌2%。



重磅科技股阿里巴巴(09988)有新搞作，今日發布生態級AI助手「千問小酒窩」，惟仍隨市收跌3.5%，報131.5元。



據介紹，作為阿里千問AI的統一數字人形象，「千問小酒窩」不僅在千問App中，未來將陸續接入淘寶、飛豬等阿里生態各應用，成為覆蓋工作與生活場景的統一AI生活助手。不論是解難題、做規劃，還是訂餐、買票、打車，用戶都能在千問App找到千問小酒窩，通過簡單對話輕鬆「辦事」。



與傳統的聊天機器人不同，「千問小酒窩」作為生態級AI助手的核心競爭力在於其強大的行動能力。依託阿里豐富的商業生態，用戶僅需下達任務，即可完成從需求理解到交易支付再到履約交付的完整鏈路，讓複雜任務在對話中完成。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。