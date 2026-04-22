  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/04/2026 08:43

寧德時代推出第三代神行超充電池，充電速度破行業紀錄

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 寧德時代發布第三代神行超充電池，充電10%至98%需6分27秒
▷ 該電池內阻0.25mΩ，較行業降低50%
▷ 鈉離子電池年內將大規模量產

　　4月21日晚，寧德時代(03750)(深:300750)在「2026超級科技日」發布會上推出第三代神行超充電池，可實現等效10C、峰值15C。其充電速度再度刷新行業紀錄，從10%充至35%需1分鐘，從10%充至98%僅需6分27秒，超越比亞迪(01211)（深:002594）今年3月發布的第二代刀片電池從10%充至97%僅需9分鐘的指標。

　　據寧德時代首席技術官高煥介紹，提升電池超充能力的核心難題是「溫升」。溫升越高，電池壽命衰減越快，而降低內阻則是控制溫升的核心路徑。第三代神行超充電池擁有「全球超充最低內阻」平均0.25mΩ，相比行業其他超充電池降低50%。

*鈉離子電池年內將大規模量產*

　　與此同時，公司首席科學家、中國工程院院士吳凱介紹稱，鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。他強調，電池材料堅持多化學體系發展是必選項，每一種材料都有自身局限性，沒有任何一種材料可以達到完美。根據不同場景的不同需求，在多元體系上建立能力，用戶才能有更適合自己的答案。寧德時代目前主要有磷酸鐵鋰、三元鋰和鈉離子三種材料，並同步推進更多前沿化學體系。

　　寧德時代董事長曾毓群在發布會上表示，公司正積極擁抱人工智能，以AI加速的量子化學計算精準推演微觀機理，並結合大數據挖掘，為電池製造技術賦能。他指出，寧德時代擁有2500萬輛在路上運行的電動車，以及3000個儲能站，累積了龐大的真實數據。
《經濟通通訊社22日專訊》

【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日艦南下欲挾台島，中國海軍繞行琉球

23/04/2026 16:45

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參...

23/04/2026 09:23

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區