寧德時代推出第三代神行超充電池，充電速度破行業紀錄

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4月21日晚，寧德時代(03750)(深:300750)在「2026超級科技日」發布會上推出第三代神行超充電池，可實現等效10C、峰值15C。其充電速度再度刷新行業紀錄，從10%充至35%需1分鐘，從10%充至98%僅需6分27秒，超越比亞迪(01211)（深:002594）今年3月發布的第二代刀片電池從10%充至97%僅需9分鐘的指標。



據寧德時代首席技術官高煥介紹，提升電池超充能力的核心難題是「溫升」。溫升越高，電池壽命衰減越快，而降低內阻則是控制溫升的核心路徑。第三代神行超充電池擁有「全球超充最低內阻」平均0.25mΩ，相比行業其他超充電池降低50%。



*鈉離子電池年內將大規模量產*



與此同時，公司首席科學家、中國工程院院士吳凱介紹稱，鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。他強調，電池材料堅持多化學體系發展是必選項，每一種材料都有自身局限性，沒有任何一種材料可以達到完美。根據不同場景的不同需求，在多元體系上建立能力，用戶才能有更適合自己的答案。寧德時代目前主要有磷酸鐵鋰、三元鋰和鈉離子三種材料，並同步推進更多前沿化學體系。



寧德時代董事長曾毓群在發布會上表示，公司正積極擁抱人工智能，以AI加速的量子化學計算精準推演微觀機理，並結合大數據挖掘，為電池製造技術賦能。他指出，寧德時代擁有2500萬輛在路上運行的電動車，以及3000個儲能站，累積了龐大的真實數據。

《經濟通通訊社22日專訊》