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AH股新聞

22/04/2026 14:30

《中國要聞》茶顏悅色深圳雙店開業掀排隊熱潮，黃牛炒至88元一杯

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 茶顏悅色深圳雙店開業，排隊需2.5至6小時
▷ 黃牛將飲品炒至88元，品牌限購每人2杯
▷ 小程序顯示取餐等待時間最長逾6小時

　　茶顏悅色深圳灣萬象城店與萬象天地店雙店今日同步開業，這是該品牌時隔五年重返深圳，並首次布局長期門店。據《界面新聞》報道，部分消費者凌晨4點就在深圳萬象天地店門口排隊等候。正式開業後，兩家門店現場人流巨大，排隊隊伍延伸至店外街道。其中一位消費者表示，他在早上8點半左右到達現場，當時店外便擺出了「在此排隊需要2.5小時」的告示牌。

*有門店取餐需等超6小時，為防黃牛每人限購2杯*

　　報道指出，開業前夕，社交平台上已出現大量「黃牛」代購亂象。原本定價十幾元（人民幣．下同）的飲品，被「黃牛」炒至88元一杯，且不包含配送費。對此，茶顏悅色方面表示已留意到相關情況，稱新店開業活動持續至4月28日，期間設有每人限購2杯的規則。

　　據《界面新聞》查詢茶顏悅色小程序，截至今日上午11點20分左右，深圳萬象天地店有163杯飲品在製作中，下單預計2小時43分鐘後可取；深圳灣萬象城店則多達403杯在製作中，下單預計6小時43分鐘後才能拿到。

*深圳快閃店曾引發超6萬人排隊，飲品炒至數百元*

　　公開資料顯示，茶顏悅色2013年誕生於湖南長沙，憑借「中茶西做」的產品理念、中式美學空間設計與高性價比定位，迅速成為長沙城市地標。對於品牌擴張，茶顏悅色一直保持謹慎態度，2020年才走出長沙進駐常德、武漢，後續逐步拓展至重慶、江蘇等地。

　　2021年，茶顏悅色曾以快閃店形式入駐深圳文和友，當時引發超6萬人排隊，飲品被炒至數百元。此次正式進駐後，品牌透露深圳第三家門店正在籌備中，將入駐星河COCO Park，並且今年將在深圳開至少10家門店。
《經濟通通訊社22日專訊》

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