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AH股新聞

22/04/2026 13:55

《中國要聞》湖南醫保局調查老百姓大藥房等藥店，涉違規使用醫保個人帳戶資金

　　據《新華社》報道，老百姓大藥房、養天和等部分藥店近日被曝涉嫌違規使用醫保資金。報道引述湖南省醫保局指，該局已緊急約談老百姓大藥房、養天和等藥店，督促相關市州完成了涉事藥店現場檢查。

　　據醫保部門初步調查，涉事10家藥店存在串換、代刷卡結算等違約違規問題，10家藥店查實問題總計涉及支出醫保職工個人帳戶資金3267.14元（人民幣．下同）　，暫未發現相關藥店違規使用醫保統籌基金問題。

*各地徵違法違規使用醫保基金線索，最高獎20萬*

　　此外，國家醫保局微信公眾號發文稱，為深化醫保基金管理突出問題整治，充分調動廣大人民群眾參與醫保基金監管的積極性、主動性，近日全國各地醫保部門陸續發布公告，面向全社會公開徵集違法違規使用醫保基金問題線索，舉報線索經查證屬實，將按規定給予獎勵，最高獎勵20萬元。

　　根據相關規定，符合獎勵條件的舉報人將獲案值一定比例的一次性資金獎勵，最高不超過20萬元，最低不少於200元。目前，全國31個省區市及新疆生產建設兵團均建立了舉報獎勵制度，去年全國共發放舉報獎勵金155.8萬元。
《經濟通通訊社22日專訊》

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