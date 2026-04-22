《Ａ股行情》美伊談判前景未明，滬綜指低開0.25%，寧王發布神行超充

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受伊朗官員拒絕參加談判以及美國副總統萬斯推遲訪問巴基斯坦的消息影響，隔晚美股下跌。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.25%，報4074.81點，深成指低開0.56%，創業板指低開0.77%；盤初軍工及有色金屬股走低。



中國電池巨頭寧德時代(深:300750)周二(21日)推出了包括第三代「神行」在內的多款新能源車動力電池，展現公司在電化學的深厚積淀與優勢，並向比亞迪(深:002594)等發起挑戰。寧德時代高開0.08%，報441.01元。



寧德時代今次一舉發布了第三代「神行」超充電池、第三代「麒麟」和第二代「驍遙」電池，並更新了公司在鈉新電池、換電基礎設施等領域的最新進展。主打超快充的第三代神行電池現具備等效10C、峰值15C的充電能力，最快可在6分多鐘內完成10%到98%充電。A股鈉電池板塊開盤造好。



另外，工信部部長李樂成21日主持召開製造業企業座談會，聚焦加快培育發展未來產業，來自生物製造、量子科技、顯示材料、氫能、商業航天等行業領域的8家企業負責人作交流發言。會議要求企業家強化創新引領，提升核心競爭力，聚焦關鍵技術、關鍵產品和關鍵環節，敢啃產業「硬骨頭」、勇闖科技「無人區」，以創新突破塑造核心競爭力。



人行今日進行60億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有5億元逆回購到期，即今日淨投放55億元。

《經濟通通訊社22日專訊》