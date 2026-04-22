《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.24%，CPO概念走強，影視股跌幅靠前

滬深股市今日低開高走，滬指半日收升0.24%報4095.07點，挨近4100關，深成指及創業板指均升0.63%。兩市本日成交15827億元（人民幣．下同），較上個交易日微升111億元或0.7%。



盤面上，CPO概念再度走強，板塊指數漲近3%，長光華芯(滬:688048)盤中創歷史新高，上午升18.4%。光通信、半導體板塊表現活躍，券商股亦漲約1%。



下跌方面，影視娛樂跌幅靠前，光線傳媒(深:300251)收跌約7.8%，報15.55元；4月21日晚公司發布2026年第一季度報告，期內實現營業收入1.91億元，同比下降93.6%，光線傳媒稱主要是公司去年同期影視劇收入較多所致；歸母淨利潤2327.56萬元，同比下降98.9%。



至於外圍地緣局勢，美伊極限拉扯，伊朗拒絕出席談判，美國延長停火期限但維持海上封鎖。目前，伊朗已封鎖霍爾木茲海峽出入口，並在德黑蘭公開展示彈道導彈，宣稱已為戰事重燃做好充分準備。港口航運股下跌，招商輪船(滬:601872)跌6.6%。

《經濟通通訊社22日專訊》