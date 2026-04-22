《Ａ股焦點》寧德時代A微升，新超充電池六分半鐘可充滿電

寧德時代(03750)(深:300750)21日晚在「2026超級科技日」發布會上推出多款新品，包括麒麟凝聚態電池、第三代神行超充電池、第三代麒麟電池、第二代驍遙超級增．混電池、鈉新電池。公司還宣布將建設超充與換電一體站，並指鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。



其中，第三代神行超充電池可實現等效10C、峰值15C，其充電速度再度刷新行業紀錄，從10%充至35%需1分鐘，從10%充至98%僅需6分27秒，超越比亞迪(01211)(深:002594)今年3月發布的第二代刀片電池從10%充至97%需9分鐘的指標。



*正就凝聚態電池與數家中國高端車企探討合作*



此外，麒麟凝聚態電池是首次將航空級凝聚態技術應用於乘用車領域的動力電池產品。寧德時代首席技術官高煥表示，寧德時代正就凝聚態電池與數家中國高端車企探討合作事宜，固態電池的樣品研發進展目前比較順利。



寧德時代A股高開高走，現升0.64%，報443.51元（人民幣．下同）；惟H股跌3.33%。比亞迪A股亦微升0.22%，報101.75元；H股則跌0.82%。

《經濟通通訊社22日專訊》