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AH股新聞

22/04/2026 10:17

《Ａ股焦點》豬價探底，市場看好下半年行情，豬肉股逆市升

　　生豬養殖龍頭企業牧原股份(深:002714)、溫氏股份(深:300498)等已陸續披露2026年一季報。在市場價格不斷探底的背景下，行業盈利水平整體承壓。

　　牧原股份一季度總收入298.94億（人民幣．下同），同比降17.1%；淨利潤虧損12.22億，同比由盈轉虧；每股虧損0.22元。不過，牧原股份21日在季報交流會上表示，公司3月份的生豬養殖完全成本已降至11.6元/kg，當前存欄豬的各項生產指標呈現持續向好的態勢，預計二季度的成本仍會進一步下降。牧原股份現價升0.2%，報45.56元。

　　其他豬肉概念股亦見升幅，天邦食品(深:002124)漲停，立華股份(深:300761)升3.7%，正邦科技(深:002157)揚2.4%，巨星農牧(滬:603477)升1.5%，神農集團(滬:605296)及溫氏股份均升1.3%。

　　內媒報道指，當前豬價已跌至近十餘年低點，近日市場看漲情緒有所升溫，一度出現約15%的短期漲幅。行業分析人士認為，在相關部門密集的生豬穩市調控下，產能已有所去化，預計今年7月起市場供需格局或迎來轉折。
《經濟通通訊社22日專訊》

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