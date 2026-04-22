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22/04/2026 10:49

《提振消費》國民蔬菜健康消費促進行動啟動，農業農村部：引領供需結構升級

　　農業農村部網站今日發文稱，由農業農村部市場與信息化司指導，蔬菜主產區、行業組織、科研院所共同發起的「國民蔬菜健康消費促進行動」，4月20日在山東壽光啟動，旨在通過科技賦能、品質提升、品牌培育、流通創新、科普宣傳等多種方式，助力實現國民營養計劃目標任務，提高蔬菜健康消費水平，引領供需結構升級。

　　中國作為世界第一蔬菜生產與消費大國，綠色、有機、特色蔬菜需求持續攀升，供給結構、消費結構不斷優化，品牌化、標準化、特色化、科技化成為主流，蔬菜供需適配性穩步提升。根據《中國居民膳食指南(2022)》建議，成年人每日應至少攝入300克新鮮蔬菜，且要種類多樣、深色蔬菜佔比過半，目前蔬菜消費還有較大空間。

　　活動期間，主辦方將組織品牌蔬菜產銷對接，來自山東、湖北、河南、江蘇等蔬菜主產省的裕華大蒜、漣水蘆筍、隨州香菇、洪山菜薹、溫縣鐵棍山藥等精品蔬菜亮相現場，並邀請百餘家採購商與會進行洽談、採購、簽約。同時，舉辦電商直播大賽，組織溯源直播、大棚原產地24小時慢直播，推介各地品牌蔬菜。
《經濟通通訊社22日專訊》

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