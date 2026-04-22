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22/04/2026 15:43

《兩岸關係》《逐玉》張凌赫或能緩和兩岸關係？國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

　　據台媒報道，國民黨主席鄭麗文15日作客《中廣新聞網》節目「千秋萬事」，與主持人王淺秋暢聊大陸訪問行程時，透露自己有看紅遍兩岸的大陸電視劇《逐玉》，還稱「跟去（訪陸）的小朋友說，你們大人為甚麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」。

　　在國台辦今日上午舉行的例行記者會上，有台灣記者問到此事，「請問發言人對此有何評論？請問張凌赫有可能赴台交流嗎？」

　　國台辦發言人張晗回應稱，近期《逐玉》等大陸電視劇在兩岸熱播，有關主演因此受到島內觀眾關注和喜愛。中國國民黨訪問團中年輕人的相關言論，表達了台灣青年對兩岸影視交流合作和兩岸關係和平發展的真誠期盼，生動說明了影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。「我們一貫支持兩岸影視文化界『雙向奔赴』」，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。

　　張晗又指，兩岸同胞同根同源、同文同種，文化共鳴是連接內心最自然的紐帶。陸方將持續為兩岸文化交流合作創造便利條件，支持更多兩岸文藝工作者、青年群體常來常往，以文化為橋增進相互了解、促進心靈契合。
《經濟通通訊社22日專訊》

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