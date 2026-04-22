《大灣區》TVB實測雙月灣餐廳及公寓「中伏」，惠州文旅部門：公寓查封，餐廳停業整頓

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TVB綜藝節目《試真D》近日前往惠州雙月灣實地探店，結果發現一家海鮮餐廳有貨不對板、海鮮不新鮮等問題，而一家網上評價高但價格低的海景公寓則有臨時加價等問題。



惠州市文化廣電旅遊體育局21日通過官方抖音帳號「惠州文旅」發布核查情況通報，確認涉事商家已被依法查處：一家度假公寓被查封、一家海鮮餐廳被責令停業整頓並掛黃牌警示。



通報指，網絡上16日出現TVB節目組反映雙月灣平海鎮一家涉旅度假公寓和一家餐館經營不規範、服務質量不好的問題視頻。發現相關情況後，惠州市文化廣電旅遊體育局立即轉惠東縣有關部門核實處理。



惠東縣迅速組織文廣旅體、公安、住建、市場監管等部門及平海鎮政府開展聯合執法，對「碧海皎月公寓管理有限公司」進行現場檢查，發現該度假公寓涉嫌違反治安管理相關法律法規，依法對該度假公寓進行立案查處，並予以查封；對「領鮮壹號海鮮餐廳」開展執法檢查，發現該餐館涉嫌違反相關法律法規，依法對該餐館進行立案查處，掛黃牌警示並責令停業整頓。



*當地政府約談旅館業、餐飲業等商戶促規範、誠信經營*



通報並指，惠東縣相關部門和屬地政府17日對轄區內旅館業，餐飲業等商戶召開行業約談會，以案促改，要求商戶規範、誠信經營，提升服務品質。



通報最後強調，惠州市、縣有關部門將持續聚焦景區、旅館、餐飲等涉旅重點領域，加大旅遊市場秩序監管力度，切實規範旅遊市場秩序。

《經濟通通訊社22日專訊》